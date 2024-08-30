Запад, оказывая военную помощь ВСУ, "по самые уши" увяз в атаке боевиков киевского режима на Курскую область, заявил первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По словам российского дипломата, нападение Украины на мирный регион РФ является фатальной ошибкой руководства киевской хунты. Полянский подчеркнул, что это нападение продемонстрировало, как "головорезы с символикой нацистов" занимаются грабежами, мародёрством и убийствами гражданских.
"Этот образ настолько далёк от невинной жертвы, который Америка и союзники старательно создавали для Киева, что они поспешили откреститься от курской авантюры Зеленского. Но факты говорят о другом. Вы по самые уши вляпались в авантюру. Без вашей помощи и оружия Зеленский на неё бы не решился", — заявил Полянский на заседании Совбеза ООН.
Фото: commons.wikimedia.org/Ank gsx (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Эстония прекращает переводы законов на русский язык
Министерство юстиции Эстонии объявило о прекращении перевода законов на русский язык передает телерадиокомпания ERR
Замдиректора Института стран СНГ Докучаева: коррупция – главная причина проблем с мигрантами
Мужчины Европы боятся защищать своих жён и девушек от мигрантов, рассказали участницы телеконференции в ЕС "Эффективная городская самооборона для женщин". Ключевой причиной француженки и немки назвали отсутствие опыта в драках, страх испытать боль, получить травмы и умереть. Европейцы боятся ран и пособия по инвалидности, поэтому предпочитают звонить в полицию и ждать, когда женщин спасут правоохранители.
Вдова бизнесмена Владимира Когана вошла в список самых состоятельных женщин России
По данным Forbes, Людмила Коган, вдова питерского предпринимателя Владимира Когана, впервые оказалась в обновленном списке десяти богатейших женщин страны.
Возбуждено уголовное дело против экс-футболиста Александра Алиева
Против экс-футболиста клуба «Локомотив» Александра Алиева возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к террористической деятельности.