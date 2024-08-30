Запад, оказывая военную помощь ВСУ, "по самые уши" увяз в атаке боевиков киевского режима на Курскую область, заявил первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам российского дипломата, нападение Украины на мирный регион РФ является фатальной ошибкой руководства киевской хунты. Полянский подчеркнул, что это нападение продемонстрировало, как "головорезы с символикой нацистов" занимаются грабежами, мародёрством и убийствами гражданских.

"Этот образ настолько далёк от невинной жертвы, который Америка и союзники старательно создавали для Киева, что они поспешили откреститься от курской авантюры Зеленского. Но факты говорят о другом. Вы по самые уши вляпались в авантюру. Без вашей помощи и оружия Зеленский на неё бы не решился", — заявил Полянский на заседании Совбеза ООН.

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