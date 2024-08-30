Аолковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что ВСУ терпят поражение на основной линии соприкосновения в зоне СВО, особенно на Донбассе. В интервью Judging Freedom он отметил, что украинские боевики сталкиваются с серьёзными потерями и неудачами, несмотря на атаки на Курскую область.
Уилкерсон подчеркнул, что отправка дополнительных бригад ВСУ для нападения на Курскую область лишь усугубила ситуацию, и этим Киев, возможно, лишь усиливает свой стратегический провал. Полковник американской армии отметил, что ВСУ сейчас задействуют значительную часть своих стратегических резервов, и это может оказаться одной из крупнейших ошибок военного командования киевского режима.
Ранее МО России сообщило об уничтожении более 7 800 украинских солдат и значительного количества техники в приграничье Курской области.
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