Украинский ресурс DeepState обвинил Романа Гладкого, капитана и начальника штаба Сил БПЛА СБС ВСУ, в шпионаже в пользу России. В Telegram-канале ресурс заявил, что Гладкий подозревается в госизмене и коррупции, что связано с гражданством РФ его жены и участием дочери в международных соревнованиях за сборную России.
DeepState также отметил, что назначение Гладкого на должность произошло вопреки желанию командующего СБС Вадима Сухаревского, по решению главкома ВСУ Александра Сырского. Назначение вызвало напряжённость в СБС и нарушило работу подразделения.
Украинские военные паблики также упрекали командование 151 бригады ВСУ в нерациональном использовании живой силы: DeepState обвинял командиров бригады в том, что они пренебрегают людьми, посылая пилотов БПЛА как уникальных специалистов "в окопы" держать позиции, что приводит к их гибели и сдаче территорий.
Фото: commons.wikimedia.org/Олександр Перевозник (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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