Экс-аналитик ЦРУ Макговерн о риске применения ядерного оружия Западом на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн убеждён, что Запад, исчерпав иные способы изменить ход СВО на Украине, может применить ядерное оружие. В интервью Dialogue Works он заявил, что Америка, блок НАТО и Киев столкнулись с необходимостью признать "унизительное отступление" ВСУ и, ядерное оружие остаётся последним вариантом, который ещё не использован.
Макговерн подчеркнул, что Москва, несмотря на заявления об изменении ядерной доктрины, не готовится бить атомным оружием первой, поскольку у неё нет в этом необходимости. Россия уже побеждает в конфликте, что делает применение ЯО для неё излишним.
Заявление Макговерна прозвучало на фоне обсуждения изменений в российской ядерной доктрине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что власти уточняют доктрину, что связано с развитием ядерных устройств сверхмалой мощности и обсуждением их использования на Западе.
Фото: сommons.wikimedia.org/R. Clucas (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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