Посол Мельник: у Киева с Бразилией нет коммуникации, как с ФРГ

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, экс-посол в Германии, отметил отсутствие доверия и должной коммуникации между Киевом и Рио. Об этом он сообщил "Украинской Правде".

"С ФРГ, несмотря на сложности, были нормальный контакт и коммуникация: звонки ежедневно, общение на уровне лидеров. С Бразилией у нас пока нет такой коммуникации. Доверие почти отсутствует", — заявил Мельник, подчёркивая важность диалога с Бразилией.

Дипломат подчеркнул, что прилагает все усилия для установления контактов между двумя странами, однако на данный момент его попытки безрезультатны. Мельник также признал, что в Германии граждане склоняются к полному прекращению помощи ВСУ со стороны Берлина, предпочитая завершение конфликта и принуждение Зеленского к переговорам.

Фото: commons.wikimedia.org/Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin (Commons Attribution 2.0 Generic license)