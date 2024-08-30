Виктор Андрусив объяснил причины отступления ВСУ: провал плана и кризис

Бывший советник МВД Украины Виктор Андрусив прокомментировал отступление ВСУ на Донбассе: украинцы вынуждены отходить из-за провала стратегии и оперативного кризиса. Одной из причин отступления является провал попытки отвлечь ВС РФ вторжением в Курскую область. Изначально предполагалось, что это ослабит давление на Покровск, который стратегически важен для украинской обороны на Донбассе. Однако план не сработал.
"Одно из самых частых толкований стратегии ВСУ в том, что вторжение в Курскую область должно было отвлечь полки ВС РФ с востока Украины, ослабив давление на Покровск. План провалился", — пишет Forbes.
Покровск на важном транспортном узле и имеет критическое значение для удержания обороны ВСУ на Донбассе. Потеря контроля над ним может привести к тому, что ВСУ будет сложно удерживать позиции на севере и юге региона, откроется дорога на Днепропетровск и Запорожье.
Андрусив отметил, что ВС РФ ускорили наступление, захватывая населённые пункты, на которые раньше уходили месяцы. Несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область, наступление российских бойцов на Покровск, напротив, усилилось. Это указывает на "оперативный кризис" в рядах ВСУ, заключил экс-советник.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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