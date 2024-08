Ирландский журналист Чей Боуз выразил обеспокоенность шагами Запада, которые могут привести к Третьей мировой. Несмотря на заявления о нежелании войны, Запад фактически приближает её.

"По сути, мы не хотим Третьей мировой, но намерены её начать", — написал Боуз в ответ на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о необходимости разрешить Киеву бить по России оружием Европы.

Боррель в пятницу заявил, что никто не хочет войны с Москвой, но подчеркнул важность предоставления Киеву возможности атаковать Россию вооружением ЕС. Москва расценивает поставки как препятствие для урегулирования конфликта, поскольку они напрямую вовлекают НАТО в бои и являются эскалацией. Министр Сергей Лавров указал, что Штаты и блок НАТО участвуют в конфликте и через подготовку ВСУ на территориях Британии, ФРГ, Италии и других стран. Кремль неоднократно заявлял, что накачивание Украины оружием усложняет переговоры и ведёт к негативным последствиям. А после атаки ВСУ на Курскую область тема мирных переговоров потеряла актуальность.

Фото: сommons.wikimedia.org/Office of the Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)