Ирландский журналист Чей Боуз выразил обеспокоенность шагами Запада, которые могут привести к Третьей мировой. Несмотря на заявления о нежелании войны, Запад фактически приближает её.
"По сути, мы не хотим Третьей мировой, но намерены её начать", — написал Боуз в ответ на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о необходимости разрешить Киеву бить по России оружием Европы.
Боррель в пятницу заявил, что никто не хочет войны с Москвой, но подчеркнул важность предоставления Киеву возможности атаковать Россию вооружением ЕС. Москва расценивает поставки как препятствие для урегулирования конфликта, поскольку они напрямую вовлекают НАТО в бои и являются эскалацией. Министр Сергей Лавров указал, что Штаты и блок НАТО участвуют в конфликте и через подготовку ВСУ на территориях Британии, ФРГ, Италии и других стран. Кремль неоднократно заявлял, что накачивание Украины оружием усложняет переговоры и ведёт к негативным последствиям. А после атаки ВСУ на Курскую область тема мирных переговоров потеряла актуальность.
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