Алексей Чепа: Заявление Украины о транзите газа — это всего лишь игра

Первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Киева о продлении транзита голубого топлива в ЕС только при условии нероссийского происхождения газа. В интервью "Ленте.ру" депутат назвал это политической игрой.
Ранее советник ОП Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025-го Украина не станет продлевать договор на транзит газа РФ в Европу, но готова поставлять энергоресурсы из других стран через Россию. Рассматривается возможность транзита газа из Средней Азии. Чепа назвал эти заявления играми, подчеркнув, что Киев продолжит зависеть от российского газа.
"Реверс газа из Словакии подразумевает российский газ, и Украина продолжит его получать", — заявил он.
Украинские власти уже заявляли о намерении не продлевать договор с "Газпромом". Владимир Зеленский отметил, что "это точка". В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил о наличии у Москвы альтернативных маршрутов для поставок газа в ЕС. Аналитики считают, что в Европа пока не готова к прекращению транзита газа через Украину, поскольку российское сырьё остаётся важным источником в суровую зиму.
Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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