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Командующий ВВС Украины Олещук пригрозил нардепу Безуглой за критику гибели F-16
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Командующий ВВС Украины Олещук: Безуглой придётся ответить за критику после крушения F-16

Командующий ВВС Украины Олещук пригрозил нардепу Безуглой за критику гибели F-16

Командующий ВВС Украины Николай Олещук обратился к депутату Марьяне Безуглой, пригрозив ей за высказывания о крушении первого борта F-16, который был передан Киеву. Соответствующее заявление Олещук сделал в Telegram.

"Я обращаюсь к Безуглой, которая продала своё имя ради мерзких целей. Марьяна, придёт время, попросите прощения перед войском за то, что натворили. Я надеюсь, в суде!", — написал Олещук.

По словам командующего, Безуглая оклеветала его и ВВС Украины, а также дискредитировала ОПК США. Он также отметил, что идёт расследование причин крушения F-16, в котором участвуют представители Америки. Киев уже получил предварительный отчёт о причинах.

Так, 29 августа Генштаб ВС Украины подтвердил потерю F-16 во время боевых действий. В ведомстве сообщили, что самолёт отражал ракетный удар ВС РФ, однако с одним из пилотов была потеряна связь, истребитель разбился. Инцидент вызвал широкий резонанс на Украине, спровоцировав скандал вокруг крушения борта.

Фото: commons.wikimedia.org/Steve Lynes from Sandshurst (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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