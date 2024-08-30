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Военлёт Липовой: Украина совершила все преступления, какие могла
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Военный эксперт Липовой: Украина пойдёт на всё ради своих террористических целей

Военлёт Липовой: Украина совершила все преступления, какие могла

Сергей Липовой, Герой России, боевой лётчик и председатель "Офицеры России", заявил, что Украина не остановится ни перед каким преступлением ради своих целей. Он назвал заявления Запада о снятии ограничений на использование вооружения "политическим словоблудием".

По его словам, Украина уже использует все вооружения "на полную катушку", не стесняясь. Липовой также отметил, что западные страны пытаются сохранить видимость демократии и оставаться "хорошими". Он убеждён, что если бы у Киева была уверенность в безопасном возвращении F-16 на аэродром после боевых вылетов, Зеленский давно бы начал их активно применять.

Липовой подчеркнул, что ВС РФ при обнаружении самолётов поражают их как в воздухе, так и на земле. По словам эксперта, последние высокоточные удары по аэродромам на западе Украины привели к уничтожению нескольких F-16 с пилотами и персоналом, проходившими обучение в авиационных школах Запада.

Если рассуждать о применении F-16 ВС Украины, по мнению Липового, они будут использоваться как платформы для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и других, с большого расстояния от ЛБС. Однако если украинские истребители решат войти в зону действия радиолокационных станций РФ и ЗРК С-300, С-400, С-500, то шансов на возвращение у них не будет.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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