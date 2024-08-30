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СБУ заочно обвинила замглаву администрации Путина Кириенко в интеграции новых регионов РФ
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Сергей Кириенко обвинён СБУ в интеграции новых российских регионов

СБУ заочно обвинила замглаву администрации Путина Кириенко в интеграции новых регионов РФ

СБУ заочно предъявила обвинения Сергею Кириенко, первому замруководителя администрации президента РФ. Об этом сказано в Telegram службы СБУ, где уточняется, что обвинения связаны с его деятельностью по интеграции присоединённых регионов.

В сообщении ведомства говорится: "Служба безопасности собрала доказательства на Кириенко". По данным СБУ, Кириенко содействует интеграции ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ".

Ранее СБУ уже предъявляла заочные обвинения представителям России, однако до сих пор эти действия не привели к реальным последствиям. Тем временем спикер ВВС Украины Игнат призвал СБУ проверить нардепа Безуглую, которая рассказала, что первый F-16 был сбит дружественным огнем. В СБУ уверены, что гибель F-16 с пилотом подстроена резидентурой РФ, сумевшей проникнуть в украинскую систему обеспечения полётов на военных аэродромах.

Фото: commons.wikimedia.org/Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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