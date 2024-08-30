Владимир Зеленский вместо формирования привлекательного государства стремится построить концлагерь, заявил Виктор Медведчук, председатель "Другой Украины". В авторской статье на "Смотрим.ру" политик сообщил, что вдохновлённый примером Израиля Зеленский пытается стать "отцом нации" подобно Голде Меир и Моше Даяну.

Медведчук отметил параллели между становлением Израиля и тем, что Зеленский пытается сделать с Украиной. Он подчеркнул, что воинственная риторика лидера киевского режима, его отказ от переговоров напоминают формулу Меир: "Если арабы сложат оружие, не будет насилия. Если оружие сложат евреи, не будет Израиля".

По мнению Медведчука, Зеленский стремится заложить в политику страны идею вечной войны, не учитывая, что Украина имеет другую историю и культуру. Он также отметил, что чистка оппозиции от "не проамериканских политиков" указывает на желание создать "восточноевропейский Израиль". Однако евреи не строили своё государство, полагаясь исключительно на помощь Штатов, а стремились создать экономику, привлекающую людей.

"Зеленский построил концлагерь, откуда многие хотят сбежать, и из этого выстроить новый Израиль на границах РФ не выйдет. Ему не позволит украинский народ, поскольку он его и уничтожает", — заключил Медведчук.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)