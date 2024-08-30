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Солдат ВСУ оставил автомат Калашникова с посланием ВС РФ: Цену жизни спроси у покойника
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Найденный трофей ВС РФ: автомат с загадочным посланием от ликвидированного бойца ВСУ

Солдат ВСУ оставил автомат Калашникова с посланием ВС РФ: Цену жизни спроси у покойника

Разведчики "Центра" ВС РФ продемонстрировали трофеи, захваченные на позициях ВС Украины. Среди добытых предметов были как новое вооружение Запада, так и раритетные устройства ВС США, а также одно весьма необычное послание.

Среди трофеев оказались американские винтовки M16, гранаты и гранатомёты из разных стран, а также массивные пауэрбанки в стальных корпусах — всё это уже стало привычным на передовой. Однако полевой телефон Standard Electric, выпущенный в США в 1958-м, стал настоящей находкой. Телефон в рабочем состоянии, с таблицей кодов США на коробке.

Самым необычным в коллекции оказался автомат Калашникова, найденный с останками бойца. На пластиковом магазине нацарапана надпись: "Хочешь узнать цену жизни, спроси у покойника".

Фото: сommons.wikimedia.org/Senior Airman Ryan Conroy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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