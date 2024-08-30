Депутат Рады раскритиковала ВСУ за сокрытие правды о крушении F-16

Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала командиров ВС Украины в Telegram-канале, осудив их за попытку утаить информацию о падении истребителя F-16.

"Не вижу опровержения по F-16 от командования ВС. Почему молчите, господин Олещук, главком ВВС Украины? Какова ваша позиция?", — заявила она.

Также Безуглая отметила, что ПВО Киева уже как минимум третий раз сбивает украинский самолёт дружественным огнём. По её мнению, командование пыталось замолчать инцидент с F-16, пока о нём не начали писать зарубежные СМИ.

Ранее Генштаб ВСУ признал потерю F-16, однако не стал уточнять, по какой причине произошла катастрофа. В свою очередь, Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила, что первый из поставленных Западом бортов потерпел крушение из-за ошибки пилота.

Фото: commons.wikimedia.org/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl (Attribution).