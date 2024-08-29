Лебедев: В Одессе ударили по порту, где находились наёмники

В Одессе атакован порт, где находились западные наёмники, ответственные за приём военной техники Запада, сообщил РИАН координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесса. В 20:00 прилёт в Ильичевский порт. В здание, где находились "иностранные специалисты", прикомандированные к армии ВСУ. Иностранцы встречали технику и распределяли её по назначению по подразделениям, где их ставили младшим офицерским, либо сержантским составом", — рассказал Лебедев.
По его данным, в результате удара ликвидировано от 20 наёмников, ещё 50 человек получили ранения. Четверых эвакуировали на вертолёте, улетевшем в сторону Румынии, добавил он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС РФ регулярно наносят прицельные удары по местам расположения живой силы, техники и наёмников, а также по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, ОПК, военного управления и связи.
Фото: commons.wikimedia.org/Konstantin Brizhnichenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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