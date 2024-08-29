Остин встретится с Умеровым для обсуждения атаки ВСУ на Курскую область

Глава МО Америки Ллойд Остин 30 августа планирует встретиться с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить атаку ВС Украины на Курскую область. Об этом рассказала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Завтра Остин примет украинского Умерова здесь, в Пентагоне. И получит обновлённую информацию об обстановке на поле боя, в том числе в Курске", — заявила Сингх.
По её словам, Остин подтвердит приверженность Вашингтона дальнейшей поддержке Киева, однако другие детали встречи она раскрывать не стала. Ранее стало известно, что ВСУ начали окапываться в Курской области, хотя киевский режим утверждает, что не планирует "аннексировать" территорию России. Также ЦРУ сообщило о строительстве укреплений ВСУ в этом регионе, что подтвердили в армии РФ. ЦРУ при этом затруднилось назвать цель вторжения или срок, в течение которого украинцы намерены удерживать занятую территорию.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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