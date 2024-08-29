Баранец: США не смогли скрыть падение F-16 на Украине

Штаты не смогли скрыть позорное крушение истребителя F-16 на Украине, заявил полковник Виктор Баранец. По его словам, инструкторы Америки публично признали, что самолёт мог быть уничтожен ракетой ВС РФ на стоянке, либо истребителем в небе. Баранец назвал это показателем бесполезности поставок техники ВСУ.

"Признать, что самолёт был уничтожен ракетой РФ на стоянке или истребителем в небе — всё равно что щёлкнуть себя по носу. Это унизить боевую машину Америки или американского летчика, показать бесполезность поставок Киеву данной техники", — считает Баранец.

Военный обозреватель также отметил, что ВВС Украины не сообщали о гибели пилота и крушении самолета. Однако "неофициальные" источники в соцсетях намекнули на то, что ракета ВС РФ могла поразить готовившийся к вылету истребитель.

Ранее США уклонились от ответа на вопросы о потере F-16 ВС Украины, переадресовав вопрос украинским властям. Представитель Пентагона призвал обратиться к украинской стороне. Депутат Марьяна Безуглая сообщила, что борт сбит ракетой от ЗРК Patriot.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)