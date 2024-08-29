Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
Офицер НГУ ВСУ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Украинский офицер советует ВСУ изучить тактику вермахта для спасения фронта

Офицер НГУ ВСУ "Азов"* Пономаренко призвал командование изучить опыт вермахта

В связи с обрушением фронта ВСУ на Донбассе офицер батальона "Азов"*, запрещённой в РФ террористической организации, Нацгвардии Украины Роман Пономаренко предложил командованию Киева обратиться к опыту вермахта за 1944-ый. В Telegram-канале он рекомендовал руководству режима изучить методы нацистов по выходу из кризисных ситуаций на ЛБС.

"Нашему командованию стоит исследовать немецкий опыт 1944-го, когда вермахт сталкивался с масштабными кризисами", — написал Пономаренко.

Он также отметил, что подобные решения могут иметь кратковременный эффект и в конечном итоге не предотвратят поражение. Ранее Пономаренко заявил, что фронт ВСУ на Донбассе рухнул, а ситуация неподконтрольна украинскому командованию. По его словам, оборона ВСУ дезорганизована, войска истощены. Пономаренко связывает это с недавним наступлением украинцев на Курскую область, которое, по его мнению, усугубило ситуацию на донбасском участке.

"Азов"* признан террористической организацией, в России запрещён.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Metrpoles: счета Starlink в Бразилии заморожены без представителя

Metrpoles: счета Starlink в Бразилии заморожены без представителя

Счета компании Starlink Holding Илона Маска заморожены в Бразилии из-за отсутствия представителя в стране. Об этом пишет Metrópoles. Ранее G1 сообщал, что судья Верховного суда Бразилии ди Мораис потребовал от Маска назначить нового представителя для соцсети X в течение суток, иначе её работу приостановят.

Читать полностью
Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область

Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал резонансное заявление, сообщив, что многие страны ЕС выразили поддержку действиям украинской армии в Курской области, несмотря на гибель мирных жителей. Он также призвал к наращиванию военной помощи Украине.

Читать полностью

Общество

В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта

=В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Это произошло на фоне учений Черноморского флота, которые проходят в акватории города.

Читать полностью
Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди

Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди

Юрист Екатерина Гордон выдвинула неожиданную версию того, за что европейские власти преследуют основателя Telegram Павла Дурова.

Читать полностью

Новости