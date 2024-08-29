В связи с обрушением фронта ВСУ на Донбассе офицер батальона "Азов"*, запрещённой в РФ террористической организации, Нацгвардии Украины Роман Пономаренко предложил командованию Киева обратиться к опыту вермахта за 1944-ый. В Telegram-канале он рекомендовал руководству режима изучить методы нацистов по выходу из кризисных ситуаций на ЛБС.
"Нашему командованию стоит исследовать немецкий опыт 1944-го, когда вермахт сталкивался с масштабными кризисами", — написал Пономаренко.
Он также отметил, что подобные решения могут иметь кратковременный эффект и в конечном итоге не предотвратят поражение. Ранее Пономаренко заявил, что фронт ВСУ на Донбассе рухнул, а ситуация неподконтрольна украинскому командованию. По его словам, оборона ВСУ дезорганизована, войска истощены. Пономаренко связывает это с недавним наступлением украинцев на Курскую область, которое, по его мнению, усугубило ситуацию на донбасском участке.
"Азов"* признан террористической организацией, в России запрещён.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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