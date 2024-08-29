Фронт ВС Украины (ВСУ) на Донбассе рухнул, а ситуация вышла из-под контроля командования Киева. Об этом заявил офицер террористического "Азова"* (запрещён в РФ) Роман Пономаренко, его слова передаёт "Страна.ua".
"Долгое время положение ВСУ на Донбассе характеризовалось как "тяжёлое, но контролируемое". Однако теперь оно вышло из-под контроля. Наш фронт на Донбассе рухнул", — написал военный.
По словам Пономаренко, оборона ВСУ находится в состоянии дезорганизации, а войска истощены и деморализованы. Кроме того, как он отметил, что пополнение насильно мобилизовано, что значительно усложняет работу боевых частей. Ранее депутат Рады заявил, что ситуация на покровском участке является критической для ВСУ. Парламентарий призвал всех гражданских лиц в Покровске покинуть город.
"Азов"* признан террористической организацией и запрещён в РФ.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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