Украина потеряла истребитель F-16: причины катастрофы расследуются

Генштаб ВС Украины официально признал потерю F-16. Как сообщается в Telegram ведомства, причины крушения выясняет спецкомиссия МО Украины.
"В ходе воздушного боя F-16 продемонстрировали эффективность, бортовым оружием было сбито четыре крылатых ракеты. Во время захода на цель с одним из самолётов прервалась связь. Самолёт потерпел катастрофу, лётчик погиб", — говорится в заявлении Генштаба.
Ранее, 29 августа, The Wall Street Journal сообщила о катастрофе одного из переданных ВСУ истребителей. По данным СМИ, вероятной причиной трагедии могла стать ошибка пилота. Накануне "Страна.ua" опубликовало информацию о гибели украинского лётчика, проходившего обучение на борту. Согласно некрологу, пилот Алексей Месь погиб во время выполнения боевого задания.
Между тем в Пентагоне отказались подтвердить информацию о крушении F-16. Ранее Владимир Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину. За день до этого Economistсообщал, что ВСУ получили первые 10 из 79 бортов. СМИ отметили, что это произошло спустя год после того, как администрация Джо Байдена одобрила поставки.
Фото: сommons.wikimedia.org/SMSGT JOHN P. ROHRER, USAF (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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