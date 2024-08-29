Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
Глава ЧР Кадыров: бойцы
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Рамзан Кадыров показал работу бойцов "Ахмата" на фронте в Курской области

Глава ЧР Кадыров: бойцы "Ахмата" уничтожают технику ВСУ под Курском

Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают уничтожать военную технику ВСУ на суджанском направлении Курской области. Об этом заявил глава ЧР Рамзан Кадыров, поделившись соответствующими кадрами.

"Отряд "Аида" продолжает бить врага и уничтожать его технику в Курской области. Получается внушительно. Оцените работу парней", — подписал он видео, размещённое в Telegram-канале.

Кадыров выразил уверенность в том, что благодаря коллективным усилиям ВС РФ удастся достичь поставленных задач.

"Да, впереди немалый путь, но главное — без доли сомнения хладнокровно идём к поставленной цели", — подчеркнул глава Чечни.

Ранее, 6 августа в 5:30 утра, подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории Курской области. МО РФ 29 августа сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 450 солдат и 74 танка. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Путин заверил, что противник получит достойный ответ, и все цели СВО будут достигнуты.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область

Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал резонансное заявление, сообщив, что многие страны ЕС выразили поддержку действиям украинской армии в Курской области, несмотря на гибель мирных жителей. Он также призвал к наращиванию военной помощи Украине.

Читать полностью
В подконтрольном ВСУ Красноармейске закрылась единственная больница

В подконтрольном ВСУ Красноармейске закрылась единственная больница

В подконтрольном украинским силам Красноармейске (Покровске) закрывается единственная городская больница. Пациентов эвакуируют в более безопасные районы. Об этом сообщает французская радиостанция Franceinfo.

Читать полностью

Общество

В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта

=В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Это произошло на фоне учений Черноморского флота, которые проходят в акватории города.

Читать полностью
Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди

Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди

Юрист Екатерина Гордон выдвинула неожиданную версию того, за что европейские власти преследуют основателя Telegram Павла Дурова.

Читать полностью

Новости