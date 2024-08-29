Рамзан Кадыров показал работу бойцов "Ахмата" на фронте в Курской области

Бойцы спецназа "Ахмат" продолжают уничтожать военную технику ВСУ на суджанском направлении Курской области. Об этом заявил глава ЧР Рамзан Кадыров, поделившись соответствующими кадрами.
"Отряд "Аида" продолжает бить врага и уничтожать его технику в Курской области. Получается внушительно. Оцените работу парней", — подписал он видео, размещённое в Telegram-канале.
Кадыров выразил уверенность в том, что благодаря коллективным усилиям ВС РФ удастся достичь поставленных задач.
"Да, впереди немалый путь, но главное — без доли сомнения хладнокровно идём к поставленной цели", — подчеркнул глава Чечни.
Ранее, 6 августа в 5:30 утра, подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории Курской области. МО РФ 29 августа сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 450 солдат и 74 танка. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Путин заверил, что противник получит достойный ответ, и все цели СВО будут достигнуты.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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