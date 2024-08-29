Главком ВСУ Александр Сырский пытается справиться с кризисом обороны под Покровском, отправляя на фронт "зомби-бригады". Эти подразделения состоят из военных, которые ранее никогда не участвовали в боях. О применении неопытных солдат сообщила в Telegram депутат Рады Марьяна Безуглая.
"Знаете, как Сырский мощно усиливает опустошённое направление? Бригадами зомби. Людьми, которые не были в боях никогда, а система управления бригадами ещё не испытывала давления", — заявила парламентарий.
Она также отметила, что неоднократно поднимала вопрос ситуации на фронте Донбасса как в публичных обсуждениях, так и в частных разговорах с представителями власти, однако Киев проигнорировал её призывы. Ранее депутат Рады признал, что ситуация на покровском направлении в Донецкой Республике является критической для ВСУ. Он также призвал всех гражданских в Покровске покинуть город.
Фото: commons.wikimedia.org/Forasfilm (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал резонансное заявление, сообщив, что многие страны ЕС выразили поддержку действиям украинской армии в Курской области, несмотря на гибель мирных жителей. Он также призвал к наращиванию военной помощи Украине.
В подконтрольном ВСУ Красноармейске закрылась единственная больница
В подконтрольном украинским силам Красноармейске (Покровске) закрывается единственная городская больница. Пациентов эвакуируют в более безопасные районы. Об этом сообщает французская радиостанция Franceinfo.
В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта
=В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Это произошло на фоне учений Черноморского флота, которые проходят в акватории города.
Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди
Юрист Екатерина Гордон выдвинула неожиданную версию того, за что европейские власти преследуют основателя Telegram Павла Дурова.