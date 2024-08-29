Главком ВСУ Александр Сырский пытается справиться с кризисом обороны под Покровском, отправляя на фронт "зомби-бригады". Эти подразделения состоят из военных, которые ранее никогда не участвовали в боях. О применении неопытных солдат сообщила в Telegram депутат Рады Марьяна Безуглая.

"Знаете, как Сырский мощно усиливает опустошённое направление? Бригадами зомби. Людьми, которые не были в боях никогда, а система управления бригадами ещё не испытывала давления", — заявила парламентарий.

Она также отметила, что неоднократно поднимала вопрос ситуации на фронте Донбасса как в публичных обсуждениях, так и в частных разговорах с представителями власти, однако Киев проигнорировал её призывы. Ранее депутат Рады признал, что ситуация на покровском направлении в Донецкой Республике является критической для ВСУ. Он также призвал всех гражданских в Покровске покинуть город.

Фото: commons.wikimedia.org/Forasfilm (Creative Commons Attribution 4.0 International)