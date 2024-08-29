В Курской области был ликвидирован солдат ВС Украины Ян Выговский, который являлся отцом четверых детей. По данным Telegram-канала Military Theme Z, несмотря на возможность демобилизоваться, Выговский добровольно остался в армии, что было связано с его нацистскими убеждениями. Сообщается, что он скончался в ходе боевых действий в России. Ранее в Часов Яре был уничтожен капитан ВСУ Виталий Лисица, награждённый званием "Героя Украины".
"В Курской области ликвидировали очередного оккупанта с Украины Яна Выговского. Вроде обычный старший сержант. Но он отец четверых детей. У него была возможность демобилизоваться ввиду наличия многодетной семьи, однако он добровольно остался воевать. Идеологический бандеровец нашёл свою смерть на русской земле. Из-за его непонятного желания воевать за режим Зеленского четверо детей будут расти без отца", — заключил Military Theme Z.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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