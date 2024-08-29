Опрос: более трети украинцев готовы к переговорам с Россией, если Запад прекратит помогать

Согласно опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы" Украины и соцслужбой Центра Разумкова, 35% украинцев считают, что Киев должен начать переговоры с Кремлём о завершении конфликта, если помощь Запада прекратится.

Опрос провели с 8 по 15 августа, охватив 2017 респондентов. При этом 23,5% участников считают, что конфликт следует заморозить без уступок РФ, а 21% выступают за продолжение боевых действий даже без поддержки Запада. Около 20% затруднились ответить на этот вопрос. Всё больше украинцев готовы уступить территорию и положить этому конец.



NRK пишет, что разочарование заставило граждан передумать насчёт территориальных уступок. Провал прошлогоднего контрнаступления ВСУ убедил жителей Украины, и всё больше людей согласны отказаться от претензий на территории ради прекращения боёв и в обмен на мир. Судя по новым опросам, большинство также готово вести переговоры с Россией. Однако не любой ценой.

"Мы должны положить конец боям. Это сложный вопрос, но придётся отдать территорию, — рассуждает 17-летний Назарий Пронтенко. — Посмотрите вокруг. Каждый флажок — это мёртвый солдат".

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