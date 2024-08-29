Пленный украинец из ВСУ: нас заставили штурмовать курскую колонию под угрозой смерти

Украинский солдат Юрий Радченко, сдавшийся в плен ВС РФ в Курской области, заявил, что он и его сослуживцы были вынуждены штурмовать колонию под угрозой расстрела. По его словам, все они погибли в ходе атаки. Радченко также отметил, что киевский режим лжёт о происходящих событиях. Видео опубликовал Telegram-канал "Два майора".
Юрий Радченко — солдат 95 аэромобильной бригады ВСУ, 1987 года рождения. Срочную службу не проходил по состоянию здоровья. Мобилизован в мае 2024 года. Это единственный выживший из двух отрядов, пытавшихся штурмовать подразделение 30 мсп 72 мсд 44 АК, которое обороняло колонию в Курской области.
"Бои за ИК-11 в Малой Локне вне всякого сомнения войдут в историю. Как пример мужества и героизма, а также умения работать в условиях, в которых другие сдаются. Более недели бойцы 1009 полка ВС РФ держались под угрозой окружения, но выстояли", — написал Анатолий Радов.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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