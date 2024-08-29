Кремль расценивает заявление командующего ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейма об отсутствии ограничений на использование бортов F-16 Киевом как подтверждение двойных стандартов Запада. Об этом сообщил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.

Эйхельсхейм 29 августа заявил, что Нидерланды решили не вводить строгие запреты на использование F-16 ВВСУ. Единственное условие — "соблюдение законов войны". Комментируя это заявление, Тарабрин отметил, что эти слова не стали неожиданностью для Москвы. Дипломат подчеркнул, что Нидерланды не раз заявляли об отсутствии возражений против применения Киевом западного оружия для атак на Россию.

"Эйхельсхейм оговаривает применение F-16 "соблюдением обычаев войны и гуманитарного права". Мы рассматриваем это как очередное подтверждение "двойных стандартов" Запада", — добавил посол.

Тарабрин также указал, что профессиональные военные не могут игнорировать преступления, совершаемые ВСУ и иностранными наёмниками, включая удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в России. В заключение Тарабрин выразил уверенность, что поставки F-16 на Украину не окажут значительного влияния на поле боя.

Фото: сommons.wikimedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)