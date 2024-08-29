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Economist связал быстрое продвижение ВС РФ на Донбассе с отсутствием плана у ВСУ
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Economist: Отсутствие плана у Генштаба ВСУ привело к быстрому продвижению ВС России на Донбассе

Economist связал быстрое продвижение ВС РФ на Донбассе с отсутствием плана у ВСУ

Быстрое продвижение ВС РФ на Донбассе связано с отсутствием плана у ГШ ВС Украины. Об этом пишет Economist, ссылаясь на офицера инженерного подразделения ВСУ.

"Генштаб не управляет процессом, отсутствует план", — заявил офицер.

В статье подчёркивается, что армия РФ смогла быстро продвинуться вперёд из-за недостатков в украинских фортификациях. Кроме того, ВСУ сталкиваются с проблемами удержания позиций из-за нехватки живой силы и инженерных подразделений.

Депутат Рады Марьяна Безуглая также отметила, что в Торецке отсутствуют фортификационные сооружения, что делает ВСУ неподготовленными к обороне в этом районе. За последние полторы недели ВС РФ освободили несколько населённых пунктов в ДНР, включая Новгородское, Желанное, Орловку и другие. По словам замначальника ГВПУ Минобороны Апти Алаудинова, российская армия доминирует на линии соприкосновения и активно продвигается на Донецком участке.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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