Быстрое продвижение ВС РФ на Донбассе связано с отсутствием плана у ГШ ВС Украины. Об этом пишет Economist, ссылаясь на офицера инженерного подразделения ВСУ.
"Генштаб не управляет процессом, отсутствует план", — заявил офицер.
В статье подчёркивается, что армия РФ смогла быстро продвинуться вперёд из-за недостатков в украинских фортификациях. Кроме того, ВСУ сталкиваются с проблемами удержания позиций из-за нехватки живой силы и инженерных подразделений.
Депутат Рады Марьяна Безуглая также отметила, что в Торецке отсутствуют фортификационные сооружения, что делает ВСУ неподготовленными к обороне в этом районе. За последние полторы недели ВС РФ освободили несколько населённых пунктов в ДНР, включая Новгородское, Желанное, Орловку и другие. По словам замначальника ГВПУ Минобороны Апти Алаудинова, российская армия доминирует на линии соприкосновения и активно продвигается на Донецком участке.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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