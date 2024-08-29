Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с "МК" рассказал, когда ожидать полного освобождения Курской области от ВСУ.
"Мы ежедневно ликвидируем порядка 400 боевиков. Значит, полное уничтожение ВСУ займёт пару месяцев", — отметил Вассерман.
По его словам, у противника нет другого выбора, кроме как оставаться в Курской области до полного его уничтожения.
"Им был дан особый указ: "Если отступите, мы сами вас расстреляем", — подчеркнул депутат.
Причастность Вашингтона к нападению ВСУ на Курскую область — объективный факт, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Это не вопрос веры, это результат анализа данных в нашем распоряжении", — добавил он.
Рябков отметил, что идёт острейшая инфовойна, не все данные подлежат раскрытию.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Rozhkov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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