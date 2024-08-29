Председатель Совета резервистов ВСУ: Россия продолжит наступление после взятия Покровска

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предрёк дальнейшее продвижение ВС РФ после захвата Покровска в Донецкой Республике.
"Русские не прекратят давление. Это иллюзия, что если ВС РФ зайдут в Покровск, то они якобы там остановятся. Нет. Мы видели по Авдеевке, Очеретино — они не останавливаются", — подчеркнул Тимочко.
Он также добавил, что российские войска будут поддерживать интенсивность боёв на нынешнем уровне. Военкор Марат Хайруллин сообщил, что на Покровском участке подразделения "Центра" освободили населённый пункт Николаевка и продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.
Также ВС РФ расширили зону контроля в районе Николаевки — был взят опорный пункт ВСУ северо-западнее. Отдельные группы бойцов работают в Мирнограде. Со стороны противника поступают сообщения, что российские ДРГ заходили в м-р Западный. В городе тотальная эвакуация.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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