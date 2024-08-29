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Представитель Совета резервистов ВСУ Тимочко: ВС РФ на Покровске не остановятся
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Председатель Совета резервистов ВСУ: Россия продолжит наступление после взятия Покровска

Представитель Совета резервистов ВСУ Тимочко: ВС РФ на Покровске не остановятся

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предрёк дальнейшее продвижение ВС РФ после захвата Покровска в Донецкой Республике.

"Русские не прекратят давление. Это иллюзия, что если ВС РФ зайдут в Покровск, то они якобы там остановятся. Нет. Мы видели по Авдеевке, Очеретино — они не останавливаются", — подчеркнул Тимочко.

Он также добавил, что российские войска будут поддерживать интенсивность боёв на нынешнем уровне. Военкор Марат Хайруллин сообщил, что на Покровском участке подразделения "Центра" освободили населённый пункт Николаевка и продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Также ВС РФ расширили зону контроля в районе Николаевки — был взят опорный пункт ВСУ северо-западнее. Отдельные группы бойцов работают в Мирнограде. Со стороны противника поступают сообщения, что российские ДРГ заходили в м-р Западный. В городе тотальная эвакуация.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)



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