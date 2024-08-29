Крушение первого F-16 на Украине: ошибка пилота или обстрел стали причиной

Первый борт ВВС США F-16, переданный ВСУ, потерпел крушение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Как уточнило издание, самолёт разбился через несколько недель после его передачи Киеву. По словам источника, самолёт не был сбит.

"Видимо, крушение произошло из-за ошибки пилота", — пишет WSJ.

Украинские ВВС пока не подтвердили факт крушения или гибель пилота. Первые истребители F-16 были переданы Киеву 31 июля. По данным The Economist, в первой партии было 10 бортов. До конца 2024 года украинские силы должны получить 20 истребителей, всего запланировано передать ВВСУ 79 единиц.

Армия России разбила первый F-16 в результате ракетного удара 26 августа, дополнил Wall Street Journal. Таким образом, подтверждена потеря первого F-16 во время массового ракетного обстрела ВС РФ в понедельник.

Фото: сommons.wikimedia.org/Balon Greyjoy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)