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Президент Хорватии Миланович не допустит вовлечения страны в конфликт на Украине
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Президент Хорватии против участия своей страны в конфликте на Украине

Президент Хорватии Миланович не допустит вовлечения страны в конфликт на Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что делает всё, чтобы хорватские ВС не были задействованы в СВО на Украине, подчёркивая, что военная помощь ВСУ находится вне его полномочий. Миланович не раз критиковал активный подход Загреба к конфликту на Украине, однако отметил, что внешнюю политику определяет правительство.

"Я буду делать всё, чтобы невозможно было задействование хорватских войск на Украине каким-либо образом, включая участие в учебных центрах. Хочет ли кто-то дать военное оборудование ВСУ — это не моя компетенция, я в это вмешиваться не буду," — цитирует главу государства Хорватское радио и ТВ.

Миланович также добавил, что его полномочия не распространяются на вопросы военной помощи и вооружений. Его президентский срок подходит к концу, выборы ожидаются в декабре.

Фото: commons.wikimedia.org/Presidenza della Repubblica (Attribution).

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