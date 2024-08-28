Президент Хорватии против участия своей страны в конфликте на Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что делает всё, чтобы хорватские ВС не были задействованы в СВО на Украине, подчёркивая, что военная помощь ВСУ находится вне его полномочий. Миланович не раз критиковал активный подход Загреба к конфликту на Украине, однако отметил, что внешнюю политику определяет правительство.
"Я буду делать всё, чтобы невозможно было задействование хорватских войск на Украине каким-либо образом, включая участие в учебных центрах. Хочет ли кто-то дать военное оборудование ВСУ — это не моя компетенция, я в это вмешиваться не буду," — цитирует главу государства Хорватское радио и ТВ.
Миланович также добавил, что его полномочия не распространяются на вопросы военной помощи и вооружений. Его президентский срок подходит к концу, выборы ожидаются в декабре.
Фото: commons.wikimedia.org/Presidenza della Repubblica (Attribution).
Прокуратура Парижа: Дуров обвинён в шести правонарушениях
Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Об этом заявили в парижской прокуратуре.
Посол Бродский: Нетаньяху и Зеленский обсудили Ближний Восток и Украину
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол Тель-Авива в Киеве Михаил Бродский.
Родион Газманов показал архивное фото с отцом: "Он мог быть капитаном"
Сын певца Олега Газманова Родион Газманов продолжает делиться редкими снимками с отцом из прошлого.
Яна Рудковская прошагала по красной дорожке "Новой волны" за руку с сыном
Продюсер Яна Рудковская устроила дефиле в Сочи в ярком наряде в компании четырёхлетнего сына Арсения.