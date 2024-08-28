Эксперт: Атака ВСУ на Кировскую область — попытка дестабилизации в России

Полковник Анатолий Матвийчук считает, что атака ВСУ на Кировскую область преследует цель дестабилизировать ситуацию в России. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что удары вглубь российской территории направлены на создание социального напряжения и подрыв спокойствия общества.
"Все удары, которые ВСУ наносят вглубь РФ, преследуют одну цель — озлобить людей и создать социальное напряжение в регионах, поскольку не может защитить центральная власть. Удар по Кировской области — это теракт," — заявил Матвийчук.
Эксперт также отметил, что БПЛА, вероятно, не смогли бы преодолеть такое расстояние из Киева. По его мнению, возможно, действовали диверсанты, которые могли быть засланными в РФ ещё до начала боевых действий.
"Сегодня им дали команду, и они нанесли террористический удар. Я думаю, скоро они будут обезврежены. Это попытки Киева дестабилизировать ситуацию," — заключил Матвийчук.
Ранее сообщалось, что ВСУ пять раз атаковали нефтебазу в Котельниче Кировской области. Несмотря на то что в результате ударов никто не пострадал, на объекте было задымление.
Фото: commons.wikimedia.org/Олександр Перевозник (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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