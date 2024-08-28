Киевские власти понесут ответственность за атаку ВСУ на Курскую область, заявил первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский. Выступая на заседании Совбеза ООН, он подчеркнул, что российские бойцы сейчас зачищают последние опорные пункты, которые ВСУ удерживали с 2014 года.
"И это начало, расплачиваться за авантюру под Курском Украине придётся сполна," — заявил Полянский, давая понять, что последствия для Киева будут серьёзными и продолжительными.
Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву, ранее рассказал заместитель постпреда Полянский. По его словам, Запад запросил заседание на 28 августа, чтобы "поднять украинский сюжет". Москва "в долгу не осталась" и запросила заседание на 30 августа.
"Затронем и другие неудобные для Запада аспекты внутриукраинского гниения", — отметил Полянский.
По словам заместителя постпреда, "курская авантюра пригасила западный запал" по теме Украины, поскольку "уж слишком неуместно и неприглядно ВСУ там выглядят".
Фото: commons.wikimedia.org/azugaldia (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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