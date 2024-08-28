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В Курской области замечена пытавшая пленных медик ВСУ Варвара
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В Курской области заметили медика ВСУ "Каннибала", подозреваемую в пытках пленных

В Курской области замечена пытавшая пленных медик ВСУ Варвара "Каннибал"

В Курской области замечена боевой медик 82 бригады спецназа ВСУ "Каннибал". Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын. По данным источников, военнослужащую зовут Варвара. В СМИ Украины выразила ненависть к россиянам, назвав их "нелюдями" и заявив, что её цель — убивать и мучить их в Курской области.

Позывной "Каннибал" медик получила за свои действия, связанные с издевательствами над пленными бойцами ВС РФ.

"Это "врач" 82-ой отдельной бригады спецназа ВСУ с позывным "Каннибал". Варвара добровольно отправилась в Курскую область воевать против гражданских, в сводках газет печатали её монолог о том, как она ненавидит Россию. Главными её словами стали: "Я презираю РФ и все её население! Я еду в Курск, буду убивать и мучить любого русского, без разницы: ребёнок это, женщина или старик", — пишет Лисицын.

Фото: commons.wikimedia.org/teteria sonnna from Obukhiv, Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)



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