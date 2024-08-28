Реклама истребителей ВВС США F-16 создала на Украине иллюзию их непобедимости, однако реальность показала, что эти борты так же уязвимы, как и их европейские аналоги. Об этом заявил депутат Сергей Колунов в интервью Life.ru.
По его словам, ВСУ были убеждены во "всемогуществе" американских истребителей и считали, что те смогут изменить ситуацию на передовой. Однако ВКС и артиллерия России развенчали этот миф, уничтожив первый F-16.
"Наши парни, авиация и артиллерия успешно развенчали этот миф — первый "всемогущий" уничтожен. Бесспорно, США научились рекламировать свою технику, однако боевых ТТХ ей это не добавило", — подчеркнул Колунов.
Он также отметил, что американские борты, стоящие в тылу за миллиарды долларов, не являются неуязвимыми, как понадеялись ВСУ.
"Думали, не достанем. Достали. И продолжим так делать", — заявил депутат.
Колунов также выразил мнение, что военных, которые обнаружили, наводили и уничтожили американский истребитель, необходимо представить к госнаградам. Эти люди доказали всему миру, что самолёты США ничем не превосходят истребители из Европы, которые российская армия сбивает десятками.
Фото: сommons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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