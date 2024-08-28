В Сумах ВС РФ нанесли удар по складам и сортировочной станции: распределение боеприпасов ВСУ нарушено

В городе Сумы ВС РФ нанесён удар по складам и ж/д сортировочной станции, где, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, происходит распределение боекомплекта для ВС Украины.
Лебедев сообщил РИА Новости, что взрывы прогремели в 22:25, отметив: "Подпрыгнули столы и диваны. Прилетело в сторону сортировочной части ж/д вокзала. Там склады, где происходит распределение боекомплекта по подразделениям ВСУ".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, совпавших с объявленной воздушной тревогой. Сумская область граничит с российскими регионами — Курской, Белгородской и Брянской областями. Город Сумы расположен примерно в 30 км от границы и является важным транспортным узлом, через него проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Фото: commons.wikimedia.org/Максим Бондаревский (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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