Соучредитель портала DeepState Роман Погорелый заявил в эфире "Киев-24", что потеря ВСУ контроля над Покровском в Донецкой Республике фактически приведёт к утрате Донбасса. По словам Погорелого, ВС РФ достигли прогресса в регионе, контролируя последнюю ключевую высоту перед Покровском.

Он также отметил, что за короткий период бойцами России была взята Новобродовка, где ВСУ могли бы удерживать оборону в течение длительного времени. Аналитик подчеркнул, что российские войска уже близ Селидово и используют современные методы ведения боя. Мирноград, Селидово и Покровск играют важную роль в логистике ВСУ, а дорога на Константиновку уже под огневым контролем ВС России.

Погорелый заключил, что после потери контроля над Покровском и Мирноградом Донбасс перейдёт под контроль ВС России. Ранее Sunday Timesсообщала, что из-за атак на Курскую область ВСУ сталкиваются с серьёзными проблемами в обороне Покровска.

