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ВС РФ пленили солдата ВСУ Долгого из резервной 154 бригады под Курском
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Российские войска взяли в плен солдата ВСУ в Курской области: подробности инцидента

ВС РФ пленили солдата ВСУ Долгого из резервной 154 бригады под Курском

Российские ВС взяли в плен военного ВСУ в составе резервных подразделений, которые Киев направил в Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

Согласно опубликованным данным, в плен попал солдат 154 бригады ВСУ Андрей Долгий. Его отправили в Курскую область для восполнения потерь 82 ОДШБ под предлогом "командировки на три дня". Как отмечают авторы поста, командование не сообщило солдатам о больших потерях ВСУ. Сам пленённый подтвердил, что его подразделение было направлено в Курскую область под видом трёхдневной командировки.

С 6 августа в регионе ведутся бои с украинскими войсками. В связи с этим введён режим КТО. О судьбе граждан, находящихся на территориях под контролем ВСУ, информации мало, кроме того, что таких людей около 2 000. По данным МО РФ, на 28 августа потери ВСУ в Курской области составляют до 7 000 военнослужащих, а также 74 танка, 35 БМП, 62 БТР и 460 ББМ.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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