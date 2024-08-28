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Киев не смог подсчитать количество МиГ-31К ВКС РФ
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Как Киев ошибся с подсчётом МиГ-31К ВКС РФ: разоблачение украинской пропаганды

Киев не смог подсчитать количество МиГ-31К ВКС РФ

Киевская пропаганда оказалась в затруднительном положении, пытаясь придать успех собственным неудачам. В одной из студий на ТВ ведущий обсудил с экспертом последствия массированного удара ВКС России по украинской инфраструктуре 26 августа. Эксперт пришёл к парадоксальному выводу: якобы у РФ всего три истребителя МиГ-31К, оснащённых "Кинжалами". Этот вывод подхватили пропагандистские паблики, связанные с ЦИПСО.

"КП", в рамках проекта "Лапша Медиа" решила проверить эти заявления. Согласно их логике, раз во время удара 26 августа в воздух поднимались три МиГ-31К, а на следующий день Россия нанесла ещё три удара с их помощью, то, по мнению эксперта, у ВКС РФ всего три таких самолёта.

"Вчера три удара "Кинжалами", сегодня три удара… Значит, у России всего три истребителя", — заявил украинский "эксперт".

Однако он забыл, что МО России официально не сообщало о силах, задействованных в ударе. Независимые источники ссылались на данные, полученные от киевского режима. Те же источники утверждали, что кроме МиГ-31К, в воздух поднимались 11 ТУ-95МС. Также в операции участвовали два фрегата и крейсеры, которые запускали "Калибры" из акватории Чёрного моря. Помимо этого, на украинские объекты налетели десятки дронов-камикадзе "Герань-2".

Тот факт, что во время массированного удара в воздух было поднято лишь три истребителя, оснащённых "Кинжалами", скорее говорит не о малом количестве самолётов у России, а о том, что на Украине не так много целей, достойных вылета МиГ-31К из ангаров.

Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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