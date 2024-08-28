Политолог из США Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom раскритиковал наступление ВС Украины на Курскую область, назвав его "удивительно глупой операцией". По его словам, неожиданное наступление украинской армии в этом регионе было стратегически невыгодным, однако такие замечания редко слышны на Западе.

Миршаймер отметил, что ситуация на Донбассе значительно обострилась для ВСУ и добавил, что эта атака только ускорит крах украинской армии. Он подчеркнул, что российские бойцы добиваются успехов, хотя и постепенно.

Напомним, 6 августа ВСУ начали наступать на территорию Курской области. По данным Генштаба ВС России, операция закончится разгромом украинских сил и выходом на государственную границу. Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что атака на Курскую область была предпринята с целью отвлечь ВС РФ от других стратегически важных направлений, таких как Красноармейское в ДНР.

Фото: commons.wikimedia.org/Chatham House, London (Commons Attribution 2.0 Generic license)