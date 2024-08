Арестович* считает, что "курский праздник" ВСУ может закончиться в Покровске

Алексей Арестович*, бывший советник Владимира Зеленского, заявил, что так называемый "курский праздник", который отмечали власти Украины, может завершиться из-за ухудшающейся ситуации для ВСУ на покровском направлении.

В Telegram-канале Арестович* сообщил, что ВС РФ смогли перерезать трассу Покровск-Карловка и, по его оценкам, планируют продвигаться дальше, чтобы окружить позиции ВСУ. Он выразил сомнение, хватит ли у киевского режима сил для отражения наступления российских бойцов, учитывая темпы их продвижения.

Арестович* также прокомментировал сообщения депутата Рады Марьяны Безуглой о том, что на позициях ВСУ под Новогродовкой и Селидово отсутствуют военные. Он отметил, что укрепрайон был построен качественно, однако защитить его некому. Ранее Арестович* уже высказывался о возможной потере Покровска ВСУ в свете происходящих событий в Курской области.

*Арестович внесён в список террористов и экстремистов.

Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Ukraine (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)