Бывший заместитель главкома ВВС России по Объединённой системе ПВО СНГ генерал Айтеч Бижев заявил, что система ПВО Украины работает без единого централизованного управления. Это, по его словам, приводит к тому, что противовоздушная оборона противника пропускает удары, поскольку командиры ВСУ действуют по принципу "сбивать то, что видят".
Бижев пояснил, что из-за нарушения общей системы ПВО Киева и отсутствия централизованного командного пункта, удары российских ВКС с воздуха достигают стратегических объектов, что снижает обороноспособность врага.
Ранее гендиректор Государственного КБ "Радуга" Сергей Богатиков отметил, что крылатая ракета Х-69 позволяет истребителям наносить удары на оперативную глубину, не заходя в зону ПВО противника.
Фото: сommons.wikimedia.org/US Air Force photo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Дюжаррик: военные ЦАХАЛ обстреляли машину ООН в Газе
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что армия Израиля обстреляла машину ООН в секторе Газа. Инцидент произошёл накануне, когда гуманитарный автомобиль, оснащённый опознавательными знаками, был поражён 10 выстрелами ЦАХАЛ.
Роберт Кеннеди-младший не сможет снять свою кандидатуру в двух штатах США
Роберт Кеннеди-младший, кандидат на пост президента США, который ранее объявил о намерении сняться с выборов в ключевых штатах в пользу республиканца Дональда Трампа, не сможет это сделать в Мичигане и Висконсине, сообщает FOX News и портал Axios со ссылкой на представителей власти
Росстат заявил о подорожании бензина
За период с 19 по 26 августа в России наблюдалось очередное повышение розничных цен на горючее, согласно данным, опубликованным Росстатом.
Певец Шаман объяснил, как строятся его отношения с женой
Певец Шаман ответил на вопрос о поддержании романтических отношений в своей семье.