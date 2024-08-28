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Генерал ВС РФ Бижев: ПВО Украины функционирует без централизованного управления
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Генерал Бижев: Проблемы ПВО Украины связаны с отсутствием централизованного управления

Генерал ВС РФ Бижев: ПВО Украины функционирует без централизованного управления

Бывший заместитель главкома ВВС России по Объединённой системе ПВО СНГ генерал Айтеч Бижев заявил, что система ПВО Украины работает без единого централизованного управления. Это, по его словам, приводит к тому, что противовоздушная оборона противника пропускает удары, поскольку командиры ВСУ действуют по принципу "сбивать то, что видят".

Бижев пояснил, что из-за нарушения общей системы ПВО Киева и отсутствия централизованного командного пункта, удары российских ВКС с воздуха достигают стратегических объектов, что снижает обороноспособность врага.

Ранее гендиректор Государственного КБ "Радуга" Сергей Богатиков отметил, что крылатая ракета Х-69 позволяет истребителям наносить удары на оперативную глубину, не заходя в зону ПВО противника.

Фото: сommons.wikimedia.org/US Air Force photo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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