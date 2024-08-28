Запросы Украины об оружии встречают отказ из-за страха эскалации, сообщает Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новые запросы киевского режима об оружии для ВСУ часто сталкиваются с отказами со стороны Запада из-за опасений перед эскалацией конфликта с Москвой.
По словам Кулебы, каждое обращение Украины за новым типом вооружений для ВСУ сначала встречает отказы, поскольку союзники беспокоятся о потенциальном росте напряжённости. Кроме того, Кулеба отметил, что западные государства не раскрывают Киеву свои планы по будущим отношениям с Кремлём, что также затрудняет сотрудничество.
Ранее министр Кулеба также сообщил, что Украина не намерена препятствовать Варшаве в эксгумации жертв Волынской резни, при этом он призвал Польшу учитывать и уважать память пострадавших украинцев в этой трагедии.
Фото: commons.wikimedia.org/Sebastian Indra/MSZ (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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