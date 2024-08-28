В Курской области задержаны диверсанты, планировавшие взрыв на нефтехранилище

В Курской области силовики РФ задержали группу диверсантов, планировавших организовать взрыв на нефтехранилище. По данным РИАН, задержанные передвигались на легковом авто и при себе имели взрывчатку и детонаторы.
О планах осуществить теракт сообщил один из задержанных. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия для выяснения деталей. Напомним, 6 августа подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область с целью захвата территорий России. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, операция противника завершится разгромом и выходом на госграницу.
Согласно последним данным на 28 августа, за время боёв на этом участке ВСУ потеряли до 7 000 военнослужащих и 74 танка. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.
Фото: commons.wikimedia.org/Salvatore Barbera from Amsterdam (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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