На Украине скончался один из первых пилотов поставленных F-16, подполковник Алексей Месь. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук. По его данным, инцидент произошёл 26 августа, когда ВС РФ нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры ВСУ на западе Украины.

Место, где был ликвидирован пилот, не уточняется, однако известно, что Месь занимал должность замкомандира операционной группы. Так, 26 августа российские бойцы нанесли удары по аэродромам Авиаторское под Днепропетровском, а также под Ивано-Франковском. Как уточнили в МО России, удар был нацелен на места хранения авиасредств поражения, переданных киевскому режиму западными странами.

Кроме того, утром Telegram-канал SHOT сообщил, что первый из бортов F-16, переданных Украине Западом, мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

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