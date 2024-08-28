Defense One сообщает об ограничениях систем РЭБ для украинских F-16

Системы РЭБ, перепрограммированные специалистами США для истребителей F-16 ВВС Украины, не смогут обеспечить защиту от всех потенциальных угроз. Такой вывод сделан в публикации Defense One.
По данным издания, 68 эскадрилье РЭБ ВВС США было поручено перепрограммировать систему РЭБ на переданных Данией и Нидерландами бортах F-16. При этом специалистам пришлось адаптировать систему, которая не используется на истребителях Америки, что создало определённые трудности.
Хотя перепрограммированная РЭБ на F-16 не сможет обеспечить защиту от всех угроз, она всё же значительно повысит выживаемость бортов в боевых условиях. Специалисты 68 эскадрильи будут получать данные от ВСУ, собранные в ходе боёв, что позволит улучшить эффективность американских РЭБ на основании боевого опыта. Ранее издание The National Interestсообщило, что ракеты AGM-158 JASSM, которые Вашингтон рассматривает для передачи Киеву, могут классифицироваться как "стелс-боеприпасы".
Фото: commons.wikimedia.org/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś (Attribution).
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