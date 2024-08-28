Главная задача ВС России в СВО успешно выполнена, заявил политолог и бывший советник Захарченко Александр Казаков в программе "Царьграда". Он отметил, что российские бойцы сумели добраться до "кощеевой иглы" — сломать веру ВСУ в победу, что является ключевым фактором деморализации.

Продвижение в Донецкой Республике (ДНР) продолжает набирать обороты. По словам Казакова, ВСУ больше не стремятся удерживать оборону и часто отступают, что снижает их сопротивляемость. Казаков напомнил, что ключевая задача армии РФ заключалась не только в освобождении территорий, но и в нанесении такого поражения, после которого Киев не восстановит свою армию.

Он подчеркнул: "Мы должны были эту "кощееву иглу" сломать в их головах, сломать их веру в победу. И мы этого добились".

Политолог также указал на неудачу ВСУ в Курской области, назвав её "авантюрой", которая была попыткой восстановить утраченную веру, но успеха не принесла. Он подчеркнул, что деморализация украинцев теперь очевидна, что приводит их к осознанию неизбежности поражения. Казаков обратил внимание на видео из Покровска, где после взятия посёлка Прогресс флаг России был водружён на целые крыши домов. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что ВС РФ оказывают настолько сильное давление, что противник вынужден отступать, не превращая каждый дом в укрепление.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)