Российские войска пересекли границу Селидово: что происходит на фронте

ВС России вошли в городскую черту Селидово, о чём сообщил корреспондент с Украины Богдан Мирошников в Telegram-канале. По его словам, российские бойцы пересекли границу города и продолжают наступление.

Мирошников также отметил, что ВС РФ добились успехов на покровском и кураховском участках, что создаёт угрозу выхода в тыл ВСУ в Георгиевке. На фоне ухудшающейся ситуации в Покровске приняли решение о закрытии банков и продлили комендантский час. Как объяснил назначенный Киевом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, эти меры связаны с тяжёлой обстановкой в регионе.

Командование ЗСУ, отвечающее за покровское направление, не владеет обстановкой на поле боя, заявил один из создателей OSINT Роман Погорелый.



"Там полный хаос. Мы каждый день отмечаем потерю населённых пунктов. ВС РФ взяли последнюю ключевую высоту перед Покровском, за 3-4 дня взяли Новогродовку, где его можно было удерживать оборону довольно долго, — и уже пробуют заходить в Селидово", — заявил он.

Фото: commons.wikimedia.org/National Police of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)