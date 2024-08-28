ВС Украины (ВСУ) столкнулись с большими потерями в Курской области России. Об этом сообщил боевик с позывным "Пророк", передаёт The Times.
Солдат рассказал, что его подразделение вынуждено прибегать к тактике, создавая видимость большего количества живой силы, чем на самом деле. Он поделился, что в одном из подразделений из 15 боевиков в живых остались только пятеро.
"Мы теряем много людей", — признал "Пророк", комментируя сложившуюся ситуацию.
Ранее экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что атака ВСУ на Курскую область не изменит исхода конфликта. По его мнению, решающими станут бои на Донбассе. О серьезных просчётах ВСУ в Курской области также рассказал полковник в отставке Андрей Кошкин. Он отметил среди ошибок ВСУ неразминированные проходы, удары по гражданским объектам и недостаток ГСМ и боеприпасов.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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