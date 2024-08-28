Эксперт Умеренков: Почему визит Салливана в Китай не принёс компромисса по Украине

Переговоры советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И подтвердили, что эпоха однополярного мира в прошлом. Такое мнение высказал обозреватель "КП" Евгений Умеренков, подчёркивая, что встреча показала невозможность компромисса по вопросу Украины.
По информации Global Times, Пекин может использовать эти переговоры как возможность помочь Америке занять более рациональную позицию в отношениях держав. Однако, как отметил Умеренков, американцы безуспешно пытались убедить Поднебесную ограничить сотрудничество с Кремлём.
Для Пекина это "болевая точка" Вашингтона, на которую КНР намерена давить, подобно тому как США оказывают давление на Китай по вопросу Тайваня.
"Никакого "размена" не может быть", — считает эксперт.
Салливан прибыл в Китай 27 августа с целью снизить напряжённость между Пекином и Вашингтоном на фоне приближающихся выборов в США. Как сообщало агентство Reuters, среди тем обсуждения были претензии в области торговли и ситуация вокруг Тайваня.
Фото: сommons.wikimedia.org/Pete Souza (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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